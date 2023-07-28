元智大學藝術與設計學系所於桃園市馬祖新村文創園區辦理「眷永美展4.0 ｜ 馬村學堂社區工作坊成果展」，今起至8月27日每周五至周日，上午10時至晚間6時展出，呈現馬村學堂及居民技能交換工作坊的作品。
「眷永美展4.0」今下午在馬祖新村八號眷舍「元創眷永•元智大學藝術與設計共創培力基地」舉行開幕茶會，桃園市文化局、中壢區公所、元智大學等單位，還有職人、居民、志工和參展藝術家等人齊聚一堂，為今年的馬村學堂社區工作坊成果展揭開序幕。
馬村學堂是由馬村職人和身懷特殊才藝的居民輪流擔任講師，這次展覽就收錄馬村學堂及居民技能交換工作坊的作品，除了與馬村職人「溫飽」及「木窩窩」等品牌合作的編織項鍊與釘畫工作坊的作品，還有范素燕老師生活創意編織課程中，具眷村味的鞭炮結、小雛菊結等，以及愛鈴老師的一系列手鉤針編織課程，有充滿眷村意象的花窗杯墊，也有大自然氣息的吊飾等作品展出。
最後是群芳老師的生活拼布課程，展出以馬祖新村為主題的馬村風景拼布畫和馬村人物小別針，與惠芳老師的觀葉植物苔球課，為展覽增添幾分綠意，參與居民透過手作呈現生活美學與創意，邀請民眾蒞臨「元創眷永」參觀指教。
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