成都世大運今晚正式開幕，大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛設宴歡迎出席運動會開幕式的國際賓客。習近平致辭時說，中國秉持簡約、安全、精彩的辦賽理念，克服新冠疫情等不利因素影響，確保成都大運會順利舉辦，把成都大運會辦成一屆具有中國特色、時代氣息和青春風彩的國際體育盛會。

他指出，要弘揚大運會宗旨，以團結的姿態應對全球性挑戰，為國際社會彙聚正能量。 成都是歷史文化名城，也是中國最具活力和幸福感的城市之一，歡迎到成都街頭走走看看，體驗並分享中國式現代化的萬千氣象。