《TVBS》昨(27)日公布最新總統大選民調，民進黨參選人賴清德33%，民眾黨柯參選人文哲32%，國民黨參選人侯友宜25%。有媒體人認為，侯友宜的成長空間是３人最大。前立委郭正亮指出，侯的民調下滑可能是兩個原因，其一是支持者流失，包括韓粉、郭粉，其二就是對他有當總統有期待，但侯還沒有從新北市長調整過來，這只能靠候選人自己努力。

媒體人蘭萱昨表示，國民黨在2016年總統大選拿下31%選票、2020年總統大選拿下38%選票，現在侯友宜支持度為25%，還有很大的空間成長。

郭正亮今(28日)在政論節目《新聞大白話》表示，侯友宜曾經是第一名，但前兩個月的民調都跌下去，問題就在「為甚麼會跌下去?」要找到原因才有可能回到光榮的高點。

郭正亮分析，侯友宜支持度下跌有兩種解釋，第一種是國民黨支離破碎，本來支持侯的人跑掉，也就是韓粉、郭粉跑掉，韓國瑜全代會上顧全大局回來了，但網路投票還是有4成韓粉表態不會因此回歸，而郭台銘現在還沒要停的意思。如果侯的民調下降，是因為支持者跑掉，要解決就比較容易。

郭正亮直言，原來認為侯友宜很優秀的選民，是對他新北市長的認知，侯友宜從新北市長要選總統，並沒有調整過來，原先大家對侯是有期待，尤其新北市民對他最了解，但大部分人都覺得他要像個總統，要開始講路線、政策、價值，候選人的色彩要越來越重。

郭正亮表示，總統選舉再去講好好做事沒有用，總統就是決定台灣的命運，向民眾證明他是有能力的人，把台灣帶到更好的境界，旗幟鮮明跟其他人做出對比，從這個角度看，面目最模糊的就是侯友宜，賴、柯都非常清晰，這就是侯的問題。如果民調下滑是因為這種原因，那是候選人自己要加油。