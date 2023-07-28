今年大學分科測驗成績28日公布，台中一中今年參加分科測驗報考人數占應屆學生人數約57％，較去年增加15％；台中女中則占約55％，較去年增加16％。一中校長林隆諺指出，近年來「選系不選校」增加，建議考生選填志願善用志願序，勇敢挑戰個人夢幻校系；台中女中校長洪幼齡則建議多利用統計資料，確保錄取理想校系。

台中一中今年分科測驗報考人數共計511人，占應屆學生人數57.74％，較111年的42.92％略升。文史法商政班群的國、英、歷、地、公等5科最高分289級分；理工班群的數甲、物理、化學、英文四科最高分237級分；生物醫藥班群的數甲、物理、化學、生物、英文五科最高分297級分，皆可錄取第一志願的熱門校系。

台中女中今年分科測驗報考人數共計351人，占應屆學生55.8％，較去年增加16％，文史法商政班群的國、英、歷、地、公等5科最高分294滿級分，40％的學生總級分達全國頂標；理工班群的數甲、物理、化學、英文等4科最高分231級分；生物醫藥班群的數甲、物理、化學、生物、英文等5科最高分271級分，皆可錄取第一志願的熱門校系。

林隆諺分析指出，近年來學測後的申請入學階段，「選系不選校」比以前增加，且選填志願比較大膽，若學測成績或二階表現不如預期，學生就會轉戰分科測驗；中一中去年首屆分科測驗，不少考生在分科測驗的放榜成績比學測好，今年投入分科測驗比例比去年增加15％。

林隆諺說，分科測驗總報名人數比去年多1萬多人，各科報考人數大幅增加約45％左右，加上學測後申請入學回流名額不少，建議考生善用志願序，勇敢挑戰個人夢幻校系。

台中女中校長洪幼齡則表示，由於今年分科測驗全國應考人數大幅增加，去年的錄取分數和落點僅能作為參考，建議考生選填志願可以多利用今年的統計資料，以確保錄取理想校系。