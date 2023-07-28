最近有一名網友稱，自由女神像是綠色的，因為她挺台灣！對此，前亞太區共和黨主席方恩格表示，為何雕像是綠色的？因為雕像的銅已經自然氧化，形成了我們熟悉的「綠鏽」。網友也留言笑稱，「國民黨高興了，天空海洋都是藍的！」「有義和團的感覺」！

由Stanislav Khalipov管理的Facebook 粉絲專頁「斯坦-波蘭ê台灣囝仔」發佈了一篇中文貼文表示，「你知道， 爲什麽自由女神像是綠色的嗎？ 因爲『她挺台灣』!」

對此， 國際政治觀察家、共和黨前亞太區主席方恩格律師（Ross Feingold ）指出，自由女神像座落於紐約灣的自由島上，並由美國國家公園管理局管理。因此，在國家公園管理局的網站上進行自由女神像顏色來源的事實查核。

方恩格引述林軒平對於美國國家公園管理局網站所翻譯的內容指出，為何雕像是綠色的？因為雕像的銅已經自然氧化，形成了我們熟悉的「綠鏽」。在許多地方，這層綠鏽與其覆蓋的銅一樣厚，保護著銅不被自然磨損。

美國共和黨前亞太區主席方恩格。（資料照片）

綜上所述，方恩格強調，並沒有證據顯示自由女神像是綠色的是因為她挺台灣。截至本文撰寫之時，還沒有任何知名出版物報導自由女神像是綠色的是因為她挺台灣。

方恩格直言，Stanislav Khalipov管理的臉書粉絲專頁「斯坦-波蘭ê台灣囝仔」上的聲稱是錯誤的！

網友也留言笑稱，「國民黨高興了，天空海洋都是藍的！」「有義和團的感覺」，「Ross先生幹嘛這麼認真回側翼的發言？」