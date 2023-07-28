根據《TVBS》公布的最新總統大選民調，國民黨參選人侯友宜在全代會與前高雄市長韓國瑜等黨內大咖的互動，民調開始往上爬。 媒體人張禹宣建議，侯友宜在雲嘉南開始步步敗退，他應比照前總統馬英九long stay，跟在地頭人、區域立委參選人好好溝通協調。

張禹宣今(28日)在政論節目《新聞大白話》中表示，細究該民調區域交叉分析，凸顯一個現象，侯友宜在北台灣小輸一點，可能打平差不多，不過，侯友宜在雲嘉南開始步步敗退。侯友宜目前的規畫說要去日本，他建議侯友宜應該比照過去馬英九的Long Stay，但並不是漫無意義的Long Stay，而是和在地的頭人，以及願意角逐、甚至代表國民黨出征的區域立委，好好溝通協調。

張禹宣舉例表示，侯競辦執行長金溥聰有下去見前雲林縣長張榮味，見面三分情，要把三分情變成四分利、五分利、六分利，最後到十分相挺，需要長時間的磨合溝通。這有助於對這區域選情更加了解，甚至更加緊密地結合。

張禹宣強調，侯友宜出訪日本回來後，要好好下鄉，對民調數字對症下藥，比如在那1個月，好好去了解雲嘉南，爭取他們的支持跟認同。