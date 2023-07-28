中颱杜蘇芮為台灣多地帶來大量降雨，南部、外島地區尤其猛烈，今（28）日逐漸往金門的北北西方向前進登陸福建，台灣晚間已脫離其威脅。氣象達人彭啟明分享，有陸媒指出，杜蘇芮是福建史上第2強颱，但中颱對台灣來說很平常，彭啟明還用「籃球中鋒」形容台灣，貼文一出，引來網友笑說：「別透露太多」。

氣象達人彭啟明在臉書粉專發文分享，《中國天氣網》指出，今日上午10時左右，中颱杜蘇芮已登陸福建，是少見直接繞過台灣的「一手颱風」，也是有觀測紀錄以來，登陸福建的第2強颱風，需警惕破壞性的風雨致災。

對此，彭啟明形容，台灣對於福建來說，就像是打籃球時有個超強中鋒，擋住各種進攻的球路，颱風經過台灣到福建幾乎都會減弱，但偶爾也會出現有球員繞過中鋒直接投籃的個案。「對我們來說，中颱很平常，但杜蘇芮卻是影響福建，史上第2強的颱風」。

貼文一出，網友紛紛留言，「不要透露太多，要不然全世界會知道台灣有防護罩」、「有啦，金門有幫忙擋一下下」、「金門有點慘」、「福建金門首當其衝的一次」、「一手這個形容詞這樣用在颱風上蠻妙的」。