中華女網今天在金恩盃亞大區二級賽最後一場小組賽，迎戰戰績同為3勝1敗的香港。姊姊詹詠然先在第1點單打救回賽末點，以6比7（5）、7比6（3）、6比2逆轉擊退伍曼瑩，妹妹詹皓晴則在盧曼琳單打不敵胡可澄後，於第3點雙打搭檔盧曼琳以7比5、6比3拍退伍曼瑩／胡可澄，2比1搶下A組第2。

中華隊去年金恩盃就是以1比2不敵香港，無緣重返亞大一級，如今上演甜蜜復仇，距離升級也只差最後一步，將於明天的升級賽對決B組第1、戰績4勝1敗的紐西蘭，獲勝就可升上亞大一級。

詹皓晴（右）和盧曼琳在關鍵第3點雙打擊退香港伍曼瑩／胡可澄。（四維體育推廣教育基金會提供）