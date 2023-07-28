成都世大運開幕（LIVE NOW／CCTV中文國際／youtube）

第31屆世界大學生夏季運動會開幕式今晚（7月28日）在四川省成都市登場，口號為「成都成就夢想」。擔綱開幕式的總導演陳維亞強調成都擁有諸多特色，包括有名的蜀錦、大貓熊、芙蓉花、川菜，成都還有別名「錦官城」「蓉城」，四川更被稱為「天府」，這些地方特色都會在開幕典禮呈現給世界各地的觀眾。

本屆中華代表團按英文字母「T」排序第104入場，掌旗官為26歲女子排球隊長「排球甜心」廖苡任。體育署主要考量廖苡任在國內的高人氣，也考量開幕典禮隔天女子排球隊沒有賽程。中華隊共派出212名選手參與田徑、游泳、競技體操、韻律體操、桌球、羽球、網球、擊劍、柔道、跆拳道、射箭、籃球、排球、射擊、划船及武術等16種競賽，柔道好手楊勇緯繼2017年後再度出征。

成都東安湖體育公園主體育場（新華社）

中華隊世大運代表團。（體育署提供）

開幕式文藝表演的《青春追夢》是由《青春之光》《青春活力》《青春友誼》3個段落組成，「世大運是屬於大學生夢想的盛會，成都世大運開幕式全體演員、志願者99％是大學生，只有個別高難度高空環節由專業青年演員完成。」

成都世大運實際上是2021年世大運，因為肺炎疫情才延後至2023年，上一屆為2019年拿坡里世大運。原先的2023年世大運在俄羅斯，因為戰爭而跳過，下一屆世大運將在2025年由德國主辦。2022年的杭州亞運也被疫情延到今年9月，緊接著在世大運之後登場。