慈濟「無量義 法髓頌」經藏演繹今天起至7月30日在彰化縣立體育館展演。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

慈濟慈善基金會結合優人神鼓、唐美雲歌仔戲團，今天起在中區舉辦8場「無量義 法髓頌」經藏演繹，首場在彰化縣立體育館登場，透過媲美國寶級演出的法會，詮釋呈現佛陀精神，讓到場民眾的身心靈感受洗滌之樂，進而啟發人人以善以愛的心。

「無量義 法髓頌」經藏演繹從今天起至7月30日在彰化縣立體育館展演，由國際知名表演藝術團隊「優人神鼓」及唐美雲率領「唐美雲歌仔劇團」擔綱演出，同時還有慈濟志工以肢體、唱誦呈現佛法與藝術之美，啟發人人以善以愛的心，讓到場民眾感受豐富的心靈饗宴。

這次連續3天在彰化縣內舉辦「無量義 法髓頌」經藏演繹，將藝術跟佛法做結合，原本許多參與志工都很擔心颱風來可能會影響，但今天天候狀況還算良好，讓志工感受到有願就有力，也把颱風一併送走，他們堅信這3天的演繹一定很精彩，歡迎鄉親把握難得的機會，一起來共襄盛舉。

慈濟事業慈善基金會執行長顏博文表示，今天是中區8場經藏演繹的第一場，每一場演出都是由不同的師兄師姐來演繹，參與演出的師兄師姐人數眾多，這次經藏演繹距離上一次水懺經藏演繹已有12年之久，希望藉由這個機會呈現佛陀一生、悟道及無量義經中「德行品、說法品、功德品、六瑞相｣。

優人神鼓創辦人劉若瑀指出，能夠參與感到無上的榮幸，在演繹過程中發現慈濟50多年來，做了非常多事，在一段一段故事演繹，到世界各國賑災、到各地助人，看到慈濟人的身影及這些不同感動的故事，做了這麼多不可思議的事情，讓身為表演藝術團體感到十分汗顏，這次能與慈濟一起演出，真的很感恩。

唐美雲說，感謝上人讓劇團有機會參與這次演繹活動，上人也有特別交代，這不是演戲，而是法義，因此這幾天的演出可說是大型的法會，期望讓觀眾了解佛陀本生的故事，佛陀為所有生命的付出，並從中了解大愛的重要性，同時也希望能夠將佛法藝術化、普及化。