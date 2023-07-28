日本政府厚生勞動省審議會今天同意將2023財政年度平均時薪調漲41日圓，目標值從現行的時薪961日圓調整至1002日圓（新台幣約226元），突破千圓大關，也創有史以來最大調幅。

日本放送協會（NHK）和時事通訊社報導，厚生勞動省上午召開政府與勞方參與的最低薪資審議會，最終決定把最低薪資目標值調高41日圓。

這次調幅大於2022財政年度的31日圓，當年曾是2002年以來調幅最大的一次。

日本業界給付勞工最低薪資的標準，是以厚生勞動省每年舉行的審議會作為基礎，然後由各地方的勞資雙方進行協議決定，這樣的情況就造成各地方最低薪資有高有低。

若以地區劃分，目標值時薪調漲41日圓的包括東京、大阪、愛知等，調漲40日圓的有北海道、兵庫、福岡等，青森、高知、沖繩等地區則是調漲39日圓。

審議會表示，面對物價持續攀升，改善領取最低薪資勞動者的勞動條件有助於經濟健全發展，因此決定調漲最低時薪。

日本首相岸田文雄對此結果表示歡迎。他表示，提高薪資是政府最重要的課題之一，政府「將致力於改善薪資環境，使中小企業的薪資水準能夠穩步提升」。