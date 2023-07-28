延續暑假首波七月熱潮，加上八月的父親節，Global Mall即日起至8月30日推「暑假童樂會」檔期祭3大回饋還有3大限定好禮，精選好禮優惠6折起。目前餐廳訂席更已達近9成，加上親子活動再舉辦近600場，預計7、8月暑假整體業績成長逾20%。
三大超值回饋為：
低門檻享點數、禮券雙回饋：刷Global Mall聯名卡當日消費滿2,000元最高贈100元電子商品禮券+400點點數，回饋價值相當於11%。
滿萬送千：因應父親節送禮需求，新北中和、屏東市再加碼家電、健康器材單筆消費滿1萬元送1000元。
多元支付回饋：攜手10大銀行推刷卡滿額贈商品禮券、使用悠遊付支付最高享4%現金回饋。
三大限定好禮
APP抽日本環球影城雙人遊：暑假首波七月推出大受歡迎，參與數超過3萬人次，八月持續再推，於環球APP扣10點玩轉輪盤遊戲，有機會抽中日本大阪雙人住宿及環球影城雙人門票、福容大飯店麗寶樂園雙人住宿券、會員點數1000點
美樂蒂、酷洛米限定會員禮第二波：第二波以生活實用小物為主題，再推6大限定超萌禮，包括冷飲杯、隨身收納包、時尚提袋等好物。
點數兌好禮：以午茶派對為主題，會員扣200點~1,800點即可兌換高顏值系的造型點心盤、點心叉、多功能烤箱等。
根據Global Mall觀察，今年父親節過節儀式感全面回歸，七月中起禮物選購買氣熱烈，消費者更提高送禮預算，其中又以高單價實用的3C家電、按摩椅及旅遊輕便服飾配件最為熱銷，近期業績已成長超過10%。
父親節除了送禮，全家出頓大餐增進感情也是必要的，Global Mall推4-6人歡聚全家餐優惠7折起，目前父親節前夕的周末(8/5-8/6)訂席已接近9成，其中又以4-6人訂席居多，且中式餐廳最受歡迎，包括欣葉小聚、開飯川食堂、時時香、蘇杭等餐廳。
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