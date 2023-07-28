台南本土登革熱確診病例今天新增7例，累計共614例，台南市登革熱防治中心主任蘇世斌指出，病例數降至個位數主要是颱風天，醫療院所多未營業且民眾避免出門，病例自然減少，根據過往登革熱疫情遇颱風，會出現「先降再升」情形，面對疫情無法樂觀，今天也將安排上百名化學兵展開化學防治。

台南今天新增7例分布在疫情熱區，分別為永康區4例、東區2例、仁德區1例，7例皆由診所或醫院通報確診。市長黃偉哲今一整天除了忙勘災，也提醒登革熱防疫刻不容緩，風雨過後，應盡快執行排定戶內外化學防治作業，把握雨後7天黃金孳清期，全力動員孳清。

台南市登革熱防治中心呼籲全體市民共同配合市府防疫措施，把握雨後放晴盡快巡視家戶內外，清除積水容器，特別是常見花盆、底盤、水桶、廢輪胎、防水帆布或風災後可能因落葉堵塞排水孔、天溝及易積水的頂樓、地下室等，避免孳生病媒蚊導致登革熱疫情持續蔓延。