泰國吞武里國王科技大學（KMUTT）校長Prof. Suvit Saetia、副校長Prof. Chawin Chantharasenawong等6位代表訪問團參訪桃園市元智大學，洽談2校國際交流合作，並將安排學生至台泰2國企業與機構實習。

元智大學校長廖慶榮表示，元智大學秉持理論與實務兼備的教育理念，積極建構跨文化學習環境，致力培育具全球性思維人才，有足夠知識及能力與世界交流、對話及合作，進而做出貢獻。

泰國吞武里國王科技大學坐落於泰國曼谷市以南的吞武裏區，是泰國9所國立研究型大學之一，主要研究專業領域有化學材料科學、地球系統科學、能源管理、生物工程等，在2018至2020年間，連3年於英國泰唔士報評比獲得泰國工程領域排名第一。

此行訪問加強2校間的學術交流合作，2校教師將透過研究合作、教學研討會及課程合作規畫，促進學術成果交流和共享，並積極促成學士及碩士雙聯學位合作。此外，2校將共同推動辦理台泰2校學生實習計畫，藉由學校端協助學生媒合，每年預計選送30至50名學生參與計畫，進入台泰2國企業與機構實習。

元智大學全球處國際長梁韵嘉表示，元智大學鼓勵學生於在學期間多利用學校資源及合作計畫鏈結，此次促成的合作計畫，讓2校學生能互相赴姊妹學校修讀學分課程、參與海外實習活動，期待成果豐碩，共創多贏。