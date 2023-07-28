憲法法庭28日針對幽靈人口案判決，認為《刑法》妨害投票結果正確罪，及以虛遷戶籍取得投票權而為投票行為罪合憲，法務部今回應，憲法法庭判決彰顯司法正義，將持續要求檢調單位徹查選舉幽靈人口，確保選舉公平性。

法務部表示，憲法法庭今天的判決結果，為查緝選舉幽靈人口奠定合憲性之穩固基礎，對於遏止選舉舞弊妨害選舉結果，極具重要性。

依司法實務見解，刑法第146條第2項以無繼續居住之事實，意圖使特定候選人當選而虛偽遷移戶籍並因而取得投票權者始足該當。因此行為人有無繼續居住之事實，本是個案判斷問題，與法規範之合憲性與否無涉。

法務部指出，幽靈人口對於選舉結果之影響，在競爭激烈之小選區選舉益形嚴重，因小選區當選與否往往僅在數票之差距，給予有心人士操縱空間，僅淺淺數票，即有影響選舉結果之可能。

法務部因應2024年大選，所函頒「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉查察工作綱領」，已要求檢察機關因應選區之特性，嚴防此類虛遷戶籍取得投票權之情形，必要時，可跨區情資交換及查賄區域策略聯防，積極防杜虛設戶籍人口影響選舉結果之公正性。

法務部責令最高檢察署督導台灣高等檢察署統籌各查察機關嚴查包括幽靈人口在內所有妨害選舉不法犯行，秉持「無底線」、「無上限」、「無時限」執法決心，積極辦理妨害選舉之查察及宣導工作，達成端正選風及選賢與能之任務，以維護國家民主根基。