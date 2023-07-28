桃園市一名45歲莊姓男子，昨下午開車外出途中，因車輛拋錨停在路邊動彈不得，大園分局埔心派出所實習生許澤熙與學長巡邏經過時，眼尖發現該車是前幾天受理的侵占案件車輛，隨即告知學長上前盤查，莊男的竊盜通緝身分也因此曝光，當場被警方逮捕依法送辦。

大園分局表示，警專41期實習生許澤熙從小就立志從警，他之前常在新聞上看到其他學長制伏歹徒的英勇表現，讓他覺得有警察在的地方，就令人感到安全放心，許在實習期間認真學習，記住案件的每個細節，期待畢業後能將所學運用在實務。

27日下午，許澤熙與學長一同執行巡邏勤務，在大園區中油街看見路旁停放一台可疑車輛，許眼尖發現該車就是前幾天受理的侵占案件車輛，便向學長告知上前盤查，員警也認出車內的莊男正是新北地院發布的竊盜通緝犯，當場將他逮捕，警詢後依侵占、竊盜通緝等罪嫌送辦。

許澤熙的好表現也讓派出所內的學長們大讚「新手運旺到擋不住」，許則是將功勞歸於學長們的細心指導，才能順利逮到通緝犯，並表示這次查緝過程，讓他對警察工作有進一步認識，是寶貴經驗，未來也會將正確觀念帶到服務單位繼續發揮，為治安工作努力。