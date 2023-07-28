搶救演練著重在自衛消防編組人員初期滅火及後續避難引導。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市為客家鄉親最多的城市，即將在8月11日至10月15日舉行全球首次以客家族群為主軸的2023世界客家博覽會，預計將吸引世界各地旅客共襄盛舉。這次活動將展覽分成4大展區：A17至A19及衛星展區，青埔地區是這次博覽會最多展區的區域，轄區消防青埔分隊也上緊發條提早準備。

為確保這次盛會順利進行，桃園市消防局將展覽參觀者的安全擺在第一，強化展區內場所緊急應變及與相關單位橫向配合搶救，消防局第二大隊青埔分隊於7月27至28日，分別在世界客家博覽會台灣館及世界館辦理搶救演練。

青埔分隊表示，搶救演練著重在自衛消防編組人員初期滅火及後續避難引導、進行群眾疏散等任務，接著由消防分隊接手實施各項災害搶救工作。

2天的演練不畏颱風攪局順利完成，第二大隊大隊長戴明杉表示，透過實際演練增加各單位默契，展場人員熟練應變作為，消防人員更加掌握場所內搶救動線，強化彼此消防戰技，一同守護民眾生命安全。