桃園市原民局透過北橫地方物產創意行銷計畫推出「U TAYAL優雅生活」的新品牌意象。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市原民局今晚在復興區舉行「泰・優雅宴可食劇場」，也是桃園優雅生活節的首場活動。桃園市副市長蘇俊賓出席表示，與以往辦桌活動不同，透過「可食劇場」展演地方物產及農特產品，呈現米其林般精緻饗宴，現場也藉影片與料理秀，展現食材原樣與多元飲食風貌，盼讓更多人認識北橫地區最高雅、最美味、最有設計感的文化、食材及農產品，也體會原民朋友的熱情。

蘇俊賓指出，蜂蜜、咖啡、竹筍、小米、水蜜桃等農特產品可說是北橫地區的5寶，市府近期也正在整合資源，全力向中央爭取設立北橫國家風景區，希望將更多資源投注在北橫，支持觀光發展，也歡迎民眾多來北橫走走。

原民局長陳姿伶說，為打造北橫風景區遊憩廊帶亮點，原民局透過北橫地方物產創意行銷計畫推出「U TAYAL優雅生活」的新品牌意象。「優雅」（U Tayal-優秀的泰雅）一詞為活動主要意涵，意為融合泰雅族優美藝術及文化底蘊，透過「優雅泰雅-原民產業博覽會」、「豐年泰雅-小米原民文化祭典」及「貴族泰雅-竹林貴族市集貴族市集」3大主題活動，推廣地方創生，呈現泰雅族人傳統文化特色，並針對小米、水蜜桃、咖啡、蜂蜜、竹子等物產設計嶄新產品與行銷策略。

陳姿伶說明，原民局以「創意加值、品牌再造」方式開發泰雅優雅文化商品，也結合8月1日原住民族正名紀念日，透過可食劇場彰顯在地飲食風貌及各地方創生團隊在地耕耘的成果。

陳姿伶介紹，今日晚宴邀請在地產業與觀光旅遊相關業者，共同享用以當地物產為食材的精緻料理，在地藝術團也以小米耕作、狩獵、種植作物等主題樂舞演出，中間穿插廚師現場料理演出，並採分段上菜，由舞台演出相關曲目後，接續廚師料理後上菜，演出過程也播放本計畫研發經過相關影像紀錄，讓參與來賓更加瞭解北橫的豐富物產與文化底蘊。