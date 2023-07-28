日本防衛相濱田靖一28日在內閣會議上報告2023年版《防衛白皮書》時，對中俄軍方在日本周邊的聯合行動表示嚴重關切，認為這是企圖對日本示威的行動。白皮書還指出，中國正在急速強化軍事力量，是對國際秩序的「最大戰略挑戰」。

據《共同社》報導，這是去年12月日本《國家安全保障戰略》等3份安保相關文件制定後的首個白皮書，詳細闡述了3份文件的內容，對國際局勢認知沿襲了3份文件，提高了對中俄合作的警戒程度。

白皮書在卷首對中俄及北韓增強軍事能力做了專題介紹，強調「正面臨戰後最為嚴峻複雜的安全保障環境」，就強化自衛隊體制以及到2027年度的5年內投入約43兆日元（約合台幣9兆元）防衛費做出說明。

白皮書說，中國正在急速強化軍事力量，是對國際秩序的「最大戰略挑戰」。此一措辭較去年使用的「強烈關切」有所加強。白皮書也同時譴責中俄轟炸機與艦艇在日本周邊的聯合行動「是明確企圖對日本示威的活動」。

在卷首部分，繼安保環境之後，介紹了日本國家防衛戰略。白皮書指出，烏克蘭遭到進攻的原因在於威懾力不足，主張有必要著眼於對方的能力來建設防衛力量。

今年的防衛白皮書新設了解說3份文件的章節。對決定擁有的反擊能力（對敵基地攻擊能力）很重視，稱之為「阻止敵方入侵的關鍵」。白皮書指出以防禦網阻止導彈攻擊變得困難，就擁有摧毀他國疆域內導彈基地等的能力謀求理解。雖然稱不允許先發制人攻擊，但白皮書未明示具體的發動時機以及日美的職責分工。

對於多次發射彈道導彈的北韓，白皮書推測稱在射程覆蓋日本的導彈上搭載核武器成為可能，「構成比以前更加嚴重而緊迫的威脅」。對於韓國，白皮書給予肯定稱，3月的日韓首腦會談後，關係改善得到進展。關於向自衛隊飛機照射火控雷達的問題，白皮書稱將為了解決問題而密切溝通。與去年不同，白皮書未提及竹島（韓國稱獨島）周邊的軍事訓練。