網紅馮語婷日前控訴鳳梨（吳泓逸）吸毒、讓女生懷孕墮胎等黑歷史，還公開疑似他在吸食K粉的照片，引發熱議。針對指控，鳳梨今（28）日在臉書也承認自己的確做過一些錯事，但近年「網紅」這二字被眾人無限上綱公審，已影響他的生活，強調「害女生墮胎」並非事實，將針對此事提告。

馮語婷在臉書公開鳳梨疑似吸毒的照片，且標出關鍵物證，指出所有人都在等著看他出糗，關鍵在於不僅敗壞社會風氣，還整天裝瘋賣傻，只要被開副本就會先認錯表示懺悔，但也同步刪除封鎖對自己不利的留言，接著打臉鳳梨：「整天在那邊說自己多忙觀念多傳統，結果在外面到處播種你女友知道嗎？且控他射後不理、墮胎等事」。

對此，鳳梨坦承有這件事，也PO出真實的對話紀錄，證明絕對沒有射後不理、墮胎等事，無奈提到「從去年12月後，我幾乎離開直播圈，回歸本業做生意、過生活，但這段期間，仍有些人一直極力把過往的事，重新放大檢視，每隔一段時間就被拿出來鞭屍，讓我心很累。並提到「網紅」2字，對他可成為無限上網公審，所以不斷為過往的事情道歉。對於有做過的事他說「我敢做就敢當，但沒發生的事，要怎麼吞？」。

此外，鳳梨針對馮語婷指控射後不理、墮胎一事提出4點聲明，「第一、所謂的被害人，根本沒有懷孕，何來墮胎？第二、不少網友發現，若是真的有所謂的『被害人』，怎麼馮小姐收到的截圖，我發言的位置在右邊？第三、該張截圖，發生時間在2019年，當時跟我同居，能拿走我手機的人，就只有一位。是誰拿手機翻拍我手機？第四、我過去同居的工作夥伴，拆夥後，不只一次打來

跟我索取金錢，跟這次風波有沒有關係？我不知道」。強調這是最後一次對過去「黑歷史」解釋，「接下來交給律師，把一切交給司法判決」。

而馮語婷見鳳梨發文也火速回應「那篇文章的重點是‘’鳳梨在非單身時‘’，跟一位‘’知道鳳梨有女友還跟他交合‘’的女生，然後對話紀錄很明顯那位女生被冷落，私訊鳳梨很謙卑的問如果有怎麼了，要不要跟他說？然後鳳梨回最近很忙，我也沒說錯啊！那個女生說她事後忘了吃，也來不及吃了，她如果真的懷孕了，我才問總不會連一兩萬也不處理吧！現在是一個有女友在外面亂播種，然後一個知道人家有女友還配合播種，是這樣的觀念比較正確就對了？我是覺得要提告都OK啦！」

她也針對吸毒指出「不要選擇性提告，選擇性解釋，不要誤導媒體說吸毒的事情都罰過錢了，且上次爆你吸毒你隔天剃光頭剪頭髮，之後猛運動排毒，根本此地無銀三百兩，不然你去醫事檢驗所直播剪頭髮驗毒啊！」

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