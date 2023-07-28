杜蘇瑞颱風近日襲台，台中市長盧秀燕昨(27日)主持會議時，美國在台協會(AIT)的6名成員也參與會議實地觀摩，引發許多猜測。前立委郭正亮先說他不想「過度連結」，但AIT可能是看到侯友宜民調在中彰投有約10%成長，因為挺侯想來了解怎麼拉抬侯的選情。

政論節目《盧秀芳辣晚報》今(28日)討論，TVBS最新民調顯示，國民黨總統參選人侯友宜在中彰投地區的支持度，從6月的17%上升到25%，是全台分區中上升最大的地區。

郭正亮表示，盧秀燕在中部不容易，已經是「中霸天」，美國是「吃硬不吃軟」的國家，不同意美國還能當選才是有本事，因為美國是欣賞厲害的人、企業和國家，像美國抵制華為，其實是很看得起它。AIT訪問台中，就是想看看盧秀燕的本事是怎麼樣。

不過郭正亮也說，「我當然也不想從這裡過度連結，是不是他(AIT)希望侯友宜贏，從這裡來了解侯友宜的民調是怎麼拉上來」，因為國民黨有14個縣市長，如果每個都能有盧秀燕的能量，侯友宜當然後勢看好，縣市長能扮演甚麼角色現在還不明朗，但這部分是國民黨的優勢，就看怎麼發揮。