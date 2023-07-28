超人氣模特周荀(DenKa)外表亮麗、身材火辣性感，擁有「南半球女王」的稱號，最近她不時抱怨身材發福，引來女網友傳訊表示「變得會製造身材焦慮」，對此，周荀深思後發布長文，表示從小胸部大，稍微胖了點，就會看起來虎背熊腰，但即便如此，她堅持一項原則：「不喜歡虛假的完美」，因此從未修圖或者靠醫美手術瘦身，更說這麼做的人反而容易焦慮。

周荀28日表示天生胸部大，胖了點就會看起來虎背熊腰，並說變胖時，媽媽、弟弟跟親密友人會如實告訴她，而她為了追求苗條身材，國中便開始束腰，束到上面產生傷口，但所有事情都得付出代價，便也能夠接受。對這些行為，她認為是在誠實面對自己，坦言的確在鏡子前面崩潰、焦慮，而非「製造」焦慮。

周荀接著強調：「我一直沒有變」，以生活上的事情來說，一站上體重機就會崩潰、穿不下S號索性不買衣服、有人稱讚變瘦就會心情很好等等，直呼：「或許不是大家的審美標準，但這是對自己的要求。」她也說不會對別人的身材品頭論足，「當一個人覺得肉肉的也很好，我不會告訴她『妳要減肥』，因為不該把審美標準套用在其他人的身上。」

周荀解釋一直沒修圖的原因，坦言「不喜歡虛假的完美」，若執意想在社群呈現完美的自己，包括她在內的人們更容易產生容貌和身材焦慮。而如果女讀者想看的是正能量句子亦不妥當，她舉例，就算身邊的人都說自己胖到虎背熊腰，發的文卻寫沒有發福並沒有意義，直呼：「讓大家以為完美的表象，不是在製造焦慮嗎？」

更何況周荀認為只是用開玩笑的方式說變胖，卻被說成製造焦慮，實在難以理解，「覺得自己胖就少吃點、去運動；覺得自己瘦了，就拍很多照片告訴大家我瘦了」，文末，她也向女讀者喊話：「如果我的焦慮造成妳的焦慮，那是否妳也沒這麼喜歡自己現在的樣子」，並鼓勵對方：「是不是可讓妳起身做點改變。」