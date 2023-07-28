近日國民黨籍基隆市議員呂美玲針對祥豐營區彈藥庫意外受訪時，與民眾爭執失言引起「討打」風波，呂於28日凌晨1時左右於臉書對於失言正式道歉，後疑似於黨代表群組表達退黨意願。
本報對此訪問呂美玲時，呂的語氣略顯疲憊，並未正面回應，僅表示之後會召開記者會統一說明。
後本報聯繫國民黨基隆市黨部主委吳國勝時，吳聽聞此消息有點驚訝，僅表示呂有先來聊過，但黨部這邊仍在研擬考紀會等後續程序與相關的新聞稿等，不清楚也不方便幫呂回應。
近日國民黨籍基隆市議員呂美玲針對祥豐營區彈藥庫意外受訪時，與民眾爭執失言引起「討打」風波，呂於28日凌晨1時左右於臉書對於失言正式道歉，後疑似於黨代表群組表達退黨意願。
本報對此訪問呂美玲時，呂的語氣略顯疲憊，並未正面回應，僅表示之後會召開記者會統一說明。
後本報聯繫國民黨基隆市黨部主委吳國勝時，吳聽聞此消息有點驚訝，僅表示呂有先來聊過，但黨部這邊仍在研擬考紀會等後續程序與相關的新聞稿等，不清楚也不方便幫呂回應。
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