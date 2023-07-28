▲國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，目前還在討論考紀會等程序，不清楚也不方便幫呂回應。（徐佑昇攝）

近日國民黨籍基隆市議員呂美玲針對祥豐營區彈藥庫意外受訪時，與民眾爭執失言引起「討打」風波，呂於28日凌晨1時左右於臉書對於失言正式道歉，後疑似於黨代表群組表達退黨意願。

本報對此訪問呂美玲時，呂的語氣略顯疲憊，並未正面回應，僅表示之後會召開記者會統一說明。

後本報聯繫國民黨基隆市黨部主委吳國勝時，吳聽聞此消息有點驚訝，僅表示呂有先來聊過，但黨部這邊仍在研擬考紀會等後續程序與相關的新聞稿等，不清楚也不方便幫呂回應。