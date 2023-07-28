杜蘇瑞颱風近日襲台，台中市長盧秀燕昨(27日)主持會議時，美國在台協會(AIT)的6名成員也參與會議實地觀摩，引發許多猜測。前立委蔡正元認為，AIT是認為國民黨這局已經再見了，「我適度揣測，AIT在押注盧秀燕」，對盧成為國民黨未來領袖有很高的期待，先來培養感情。

蔡正元今在政論節目《盧秀芳辣晚報》表示，如果AIT想表態支持侯友宜，就會去新北市看災害、若支持賴清德就會到台南、到台北也跟柯文哲有連結，所以到台中應該是保持中立。但這並不是AIT第一次去看盧秀燕，有些太密集了，「我適度揣測，AIT在押注盧秀燕」。

蔡正元認為，AIT可能認為國民黨這一局已經再見了，且認為盧秀燕未來是國民黨的領袖，所以想押注在盧身上，看看有沒有比其他幾個人聰明一點。國民黨現在缺乏領袖，AIT賊的很，對盧秀燕有很高、很高的期待，也希望未來台灣的領導人可以親美一點，所以先來培養感情。

蔡正元說，AIT駐台代表孫曉雅就是來對盧秀燕做工作，也看好盧秀燕，表達一種很深的期待，暗示盧「國民黨差不多了啦，以後要靠妳了，拜託妳要加油」的意思。