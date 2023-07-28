徐懷鈺將於10月7日首度攻蛋開唱。（粘耿豪攝）

「平民天后」徐懷鈺挾《乘風2023（浪姐4）》氣勢返台，將在10月7日首度攻蛋舉辦「徐懷鈺2023倒數三秒小巨蛋演唱會」，事業如日中天的她，感情卻單身沒桃花，她說：「我等桃花自己來找我好了！」表示自己不算命、不凍卵，也不一定要結婚，現階段就是「愛自己最重要」。

徐懷鈺出道25年，終於站上台北小巨蛋舞台，會覺得太晚嗎？她笑說：「不會。來的剛剛好，一切安排都是最好的。」表示跟之前演出「一定不一樣，有很多東西可以玩，會更歡樂一點」，是否會唱《乘風2023》裡的歌曲？她則語帶保留：「不一定。」

她在《乘風2023》五公跟A-Lin合唱〈不要再孤單〉，表現完美卻遭淘汰，是否感到挫折？她說：「我還好耶！五公是畢業典禮，這趟旅程算是走完了，我沒有什麼好遺憾了！」她拒參加復活賽，把機會留給其他姐姐，自認此行已經得到最大收穫，「收穫了很多姐姐的愛」。

而她剛參加一公時搞不清楚狀況，惹來不少負評，她說：「負評就負評啊！我又看不到，我的手機裡只有練舞影片。」表示參賽期間，根本沒時間滑手機看評論，每天回到家還是要練舞，把練舞影片放上群組，而且隨時都會改舞蹈動作，例如四公時就改了3次舞，「只能硬練，每天練10個小時」。

她返台後放一個禮拜假，亂吃犒賞自己，「吃遍我想吃的東西，一個禮拜後開始收斂，現在收心了啦！」她說，為了準備演唱會，已經開始做地板運動、啞鈴訓練，每天半小時到一小時。

45歲的徐懷鈺，外貌身材保養得宜，妹妹是她的保母、助理兼室友。談到婚姻觀，她坦言，聽到其他姐姐分享夫妻相處之道時，自己只能在旁安靜吃東西，因為「我沒有話題接上去」，也會羨慕姐姐嫁對了好老公，但「我沒有男朋友，都沒有男人想追我」。

她心目中理想型是「成熟穩重，不要幼稚，不要叫別人照顧你」，但她表示，「我不見得一定會結婚，就是一張紙，可以約束的不多」，婚姻也可能是愛情的墳墓，她覺得「心靈契合比較重要」，現在交朋友主要是看人、也看他的家人，她笑說「我走佛系路線，想太多得不到也沒用，得到了也不見得是好的」。

對她而言，凍卵為時已晚，「凍卵是要很早做的事情，更要提早半年調養身體，而且還有保存期限」，現在她則覺得「還好，沒有那麼流行了，現在大家都走自然的方向。」「徐懷鈺2023倒數三秒小巨蛋演唱會」門票可洽寬宏售票系統(kham.com.tw)、OK、萊爾富便利超商。