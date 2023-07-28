陳昇28日在河岸留言西門紅樓展演館開唱。（讀者提供）

陳昇28日在河岸留言西門紅樓展演館開唱。（讀者提供）

陳昇先前被爆捲入性騷疑雲，女設計師呂瑋嘉在臉書發文表示，與陳昇在2019年合作，首次見面被邀請喝酒但馬上拒絕。第2次見面，陳昇突然摸她臉、對她毛手毛腳，甚至還連問3次：「妳要不要跟我做愛？」雖然隨後聲稱是開玩笑，卻讓她嚇到回家爆哭。陳昇被爆性騷後，28日仍照常在河岸留言西門紅樓展演館舉辦「夏遊新樂園」演唱會。

他今晚同是被爆性騷後首度公開露面，根據讀者提供影片內容，只見陳昇穿著花襯衫上台開唱，更在現場隨著音樂扭腰擺臀演出，據悉，今晚是陳昇住在日本的阿姨回台想吃辦桌、又想聽他唱歌，才特地有夏酒的辦桌演唱會（有點像家宴），陳昇的兩個弟弟跟妹妹都有來到場相挺。

陳昇今晚開唱吸引約200多名粉絲到場相挺，上半場陳昇只有在唱〈鼓聲若響〉時，用義大利文說：「謝謝。」直到上半場演出結束後，他僅說要去補妝了。而今晚演唱會開演前，場地方西門紅樓在臉書發聲明切割，表示，「演唱者近日經報載疑涉性騷風波，西門紅樓就此與河岸留言團隊溝通，雙方堅決表達本市性騷零容忍立場，惟主辦方『新樂園製作有限公司』仍欲維持原舉辦規劃之權利，河岸留言在此活動為場地協力，相關衍生事項及責任應由主辦單位『新樂園製作有限公司』負責，特此聲明。」