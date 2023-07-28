國道3號苑裡交流道事故 小客車衝出邊坡再撞1車 21:432023/07/28 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今28日晚間21時許，國道3號北向156.8km苑裡交流道發生事故，一輛白色自小客衝出邊坡，目前警消搶救中，事故原因還待調查釐清。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今28日晚間21時許，國道3號北向156.8km苑裡交流道出口發生事故，1小客自撞護欄後衝出邊坡，在撞擊平面1小客車事故，目前警消搶救中，事故原因還待調查釐清。 相距不到100公尺 國1嘉義段兩起連環車禍7車追撞 高山協作八通關小營地跌落邊坡身亡 遺體直升機吊掛下山 搶修中橫關原至太魯閣段邊坡坍方 預定上午11時解除封路管制 #國道3號 #苑裡 #交流道 #衝出 #邊坡 也許您會感興趣 推薦閱讀 國道3號增設金城交流道今決標 預計2027年完工 20:272023/07/18 生活 台82鹿草交流道小貨車與砂石車擦撞 駕駛受困變形車頭獲救 13:572023/07/27 社會 金城交流道決標 交通局因應調整金城路3車道 11:442023/07/24 生活 全台觀光亮點獎評選 苗縣舊山線鐵道自行車衝出最高票 13:292023/07/24 生活 太詭異！ 20歲騎士自撞護欄機車躺草叢 失聯16小時竟倒臥邊坡 13:242023/07/01 社會 視察暖暖曾坍方致災邊坡 謝國樑：將協調林務局積極處理 14:142023/06/29 政治 桃園復興凌晨邊坡坍方 市府2小時完成清運落石 09:112023/07/20 生活 民怨炸鍋！楊梅交流道調號誌嚴重回堵 市府急修改 15:122023/07/26 生活 苑裡鎮全台C肝高風險區 當地醫院公益免費超音波篩檢 14:122023/07/23 健康 力行產業道路封路管制小貨車硬闖 下一刻慘了 15:082023/07/22 社會 桃園資源回收車颱風天出勤「翻落邊坡」 1人緊急送醫 20:562023/07/27 社會 視察國1銜接台74工程 陳建仁：中市將完成內、外環線 14:522023/07/10 生活 機車路邊放兩天沒動靜 車主竟落邊坡面朝下亡 18:332023/07/13 社會 13歲國中生無照雙載自摔掉邊坡 腿部骨折變形無法站立 17:372023/07/17 社會 才完工就淹大水！ 立委急叩工程單位場勘檢討要改善 18:072023/07/24 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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