44歲女星Melody（殷悅）7月初結束與富商老公吳育奇的17年婚姻，透露夫妻倆無論是性格、思想或理念均相距甚大，因此決定和平分手，未料，前夫吳育奇19日竟委託律師提出「離婚無效之訴」，隨後Melody也遭男方友人控訴，逼迫丈夫簽訂不平等離婚協議，奪走3間價值上億房產。對此，Melody今（28日）發文一句吐恢單後心聲。

Melody今（28日）在社群平台曬出素顏亂髮自拍照，並發文「Staying strong and preserving my peace（保持堅強並維護我的和平），Namaste（梵文，有問候之意）」，並附上Hashtag「gratitude（感恩）」、「positive vibes（正能量）」等字彙，想一甩近期身陷婚變風波及被男方友人攻擊的陰謀，為自己加油打氣。

但粉絲從她分享的照片發現，Melody雙眼看似剛哭過，紛紛留言安慰「看起來眼睛腫腫，像哭過，要堅強，一定會雨過天晴的」、「擦乾眼淚繼續走下去，問心無愧就好，加油喔！」、「什麼事都無法打倒我們女人，更何況我們是媽媽，加油」、「加油~妳很棒很喜歡妳勇於做自己。」