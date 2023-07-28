薛雲峰。 （資料照片）

具有中央大學客家學院與台大國發所雙碩士的民進黨客家部主任蔣絜安遭爆台大國發所的碩士論文涉嫌抄襲，台灣大學審理後撤銷學位。蔣絜安在臉書指控，在念中央時認識薛雲峰，薛雲峰趁她論文口試即將屆期的急迫性，主動提出願意協助整理資料與文字草擬，強迫她接受「好意」。薛雲峰則反駁，是蔣絜安請他去客家局任職強調要「協助」她完成碩士論文，沒想到任職之後，「協助」變「被脅迫」；且「那是中央大學的部份，這次台大部份與本人無關」，「這次她的台大論文出問題，想必就是另一名被她脅迫者暗中所做的自我保護措施」。

民進黨客家部主任蔣絜安具有中央大學客家學院碩士以及台大國發所碩士，新黨立委參選人游智彬於5月25號向台大實名檢舉蔣絜安的台大國發所論文抄襲；另外，游智彬繼續於7月27日在臉書爆料，蔣絜安中央大學客家研究所的論文，是由客家局秘書薛雲峰操刀完成。游智彬今（28日）天公布台灣大學回函，稱蔣絜安國發所論文抄襲且情節重大，故撤銷其學位。

蔣絜安則在臉書以千字文回應，10年前到中央大學就讀客家學院碩士在職專班，求學期間遇到薛雲峰，因同情薛懷才不遇，便舉薦擔任客家局機要秘書。

蔣絜安指出，中央大學的論文所有訪談與構想都是她親力親為，然而薛先生在學術與客家的包裝下卻藏著情緒勒索與操控女性的狼子野心。薛雲峰常常私下PUA她無法獨力完成純學術性的論文，並主動提出願意協助整理資料與文字草擬，反過來恐嚇威脅她，並趁她論文口試即將屆期的急迫性，強迫她接受薛的「好意」。

蔣絜安也表示，對於她在「強暴脅迫下不當的作為」向社會大眾致歉，她放棄碩士學位、也主動向賴清德辭去客家事務部主任一職。在學術上犯的錯誤，她誠心接受學校與社會大眾的指正。

對此，薛雲峰也在臉書反駁，2014年是蔣絜安請他去客家局任職但強調要「協助」她完成碩士論文。沒想到任職之後，「協助」變「被脅迫」。且一完成，竟到處放話說他酗酒、遲到早退、亂搞男女關係，強迫他離職。週遭的同事能幫忙作證，他也主動向市府高層報告。薛雲峰強調，「那是中央大學的部份，這次台大部份與本人無關」。

薛雲峰披露有人曾教他如何應付蔣絜安：1、隨便抄襲文章連標點符號錯漏字都不要改，不引注來源；2、把注釋張冠李戴。「這次，她的台大論文出問題，想必就是另一名被她脅迫者暗中所做的自我保護措施」。

薛雲峰直言，明明是台大要撤銷蔣絜安的學位，蔣絜安竟說是「我放棄我的碩士學位」；薛也呼籲中央大學應主動調查並撤銷蔣絜安的博士班就讀資格。