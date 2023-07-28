民眾黨總統參選人柯文哲從政以來的性別歧視言論頗受爭議，今天把矛頭指向民進黨；民進黨性平部主任李晏榕表示，試圖以攻擊民進黨的方式模糊與轉移焦點，作為一位總統候選人，這種眼裡只有選戰而無性平意識的行為，令人遺憾。

李晏榕指出，說出「台灣有些女性同胞會不化妝直接上街嚇人」的是柯文哲自己；被問起當前的MeToo運動時，做出「唉！我覺得這就是流行（…）怎麼會好幾年前的事情，突然在一夕之間爆發？」這種完全沒有同理心的回應也是柯文哲主席。

她說，當網友在網路論壇、參加716遊行的學生在現場舉牌抗議時，臺灣民眾黨竟否定這些人的自主意識，更刻意忽略柯文哲言論的仇女本質，顯見民眾黨就是一個全黨上下都沒有性別意識的政黨。

李晏榕表示，臺灣當前的MeToo運動的重點，正是透過眾多受害者的現身說法，讓社會大眾瞭解每一個人自主意願的重要性，而且受害者的感受與認知不需要為了大局而犧牲。然而，當民眾黨立委賴香伶辦公室的前任員工出來指證自己曾經被同黨立委邱臣遠性騷擾時，賴委員的第一個反應竟認定對方是「政治鬥爭」，而此案至今的處理狀況仍然不明。

她說，同樣的，現任新竹市長高虹安在擔任立委時，辦公室發生權勢性騷擾案，高虹安也同樣質疑爆出時間在選舉期間是為了操作選情，而完全沒有針對性騷擾申訴進一步進行調查。

李晏榕強調，這些被放生的受害者就如同擔心柯文哲性別歧視言論的民眾一樣，他們的意願與感受被民眾黨任意曲解、代言，因為選舉的大局而被犧牲。我們不禁要問，領導民眾黨的柯主席，難道你的性平意識就只是看看芭比電影、然後說民眾黨也雇用很多女性，如此而已嗎？

李晏榕進一步表示，如果民眾黨不知道怎麼處理黨內的性平案件、柯文哲主席目前還不知道自己這些言論問題出在哪裡？民進黨性平部都很樂意接受詢問。政黨與人一樣，都有可能會因為受限於過往的教育與環境、或是缺乏某些知能而犯下過錯，只要誠心道歉並且從中學習，相信柯主席也可以學會同理女性處境、理解性別平等的價值，成為更好的人。