第2屆俄非洲峰會本週四（27）召開，整個非洲大陸54個國家只有5個國家沒有派出代表團參與，俄羅斯總統普丁本週五（28）表示，全世界的國家都需要認知到，非洲正在急速成長，成為一方強權。也宣布，俄羅斯將免去非洲國家230億美元（約新台幣7217億）債務，並提供約9000萬美元（約28億新台幣）的債務救濟，並將免費提供2萬5000噸至5萬噸的糧食給6個非洲國家，並且宣布俄國還會繼續訓練非洲國家軍警人員。

綜合俄羅斯《衛星通訊社》（Sputnik）、《塔斯社》（TASS）28日報導，第2屆俄羅斯-非洲峰會於本週四（27）起於聖彼得堡舉辦。普丁在昨（27）日宣布，在將免費提供2萬5000噸至5萬噸的糧食，給布吉納法索、辛巴威、馬利、索馬利亞、中非共和國，以及厄立垂亞，預計120天內交付。

布吉納法索總統卓爾（Ibrahim Traore）表示：「非洲國家的領袖在與帝國主義者的關係中，不能再像個魁儡一樣。我們必須確保我們的國家自給自足，滿足我們人民的所有需求。」他總結道：「為我們的人民而戰。感謝各位同志。祖國或死亡。」普丁罕見鼓掌致意。

已故南非總統曼德拉孫女——恩迪勒卡・曼德拉（Ndileka Mandela）：「與他們的合作無疑會讓我們祖先的聲音更加響亮，有助於為非洲建設一個幸福的未來。她還宣佈將創建一個泛非洲反殖民遺產論壇，通過在社群網絡上與祖先互動，吸引年輕人關注非洲大陸的歷史和祖先的成就。

普丁在會議上表示，非洲在政治和經濟上的角色「正在急速成長」，成為新的權利中心，全球各國都必須認識到這一點。（這是因為非洲大陸富含電動車、電池、半導體的關鍵礦物。）

「我們正見證非洲大陸成為新的權力中心。它在政治和經濟上的角色急劇擴大，所有人都必須認識到這個客觀現實。」普丁指出，非洲對烏克蘭提出的和平倡議正是非洲大陸逐漸增強的指標。「這說明了很多，因為在過去，任何調解使命都是所謂『先進民主國家』的獨家壟斷。」

非洲中部國家蒲隆地總統，恩達依希密耶（Evariste Ndayishimiye）表示，關於非洲很貧窮是一種普遍的錯誤認知，事實上非洲是一個富饒的大陸。

Vladimir Poutine et le président burundais Evariste Ndayishimiye ont entamé des pourparlers bilatéraux.



La Russie considère le Burundi comme un partenaire fiable sur le continent africain, a noté le président russe.

A son tour, le président burundais a invité son pic.twitter.com/BOEZaAIKiw — mbele pierre (@mbelepierre2) July 27, 2023

恩達依希密耶自2020年以來，蒲隆地已進入國際和地區舞台。該國在非洲的作用有所增強，「非洲聯盟（Africa Union）大幅增強了區域合作機制，最近，非洲大陸自由貿易區（ACFTA）成立。我們還讚賞了次級區域組織在該地區發揮的作用。例如，東非共同體（EAC）正在成為一個政治聯邦。」恩達依希密耶總統指出，非洲國家也應為全人類的發展做出貢獻。

建立共同市場和關稅同盟「將有助於非洲人民的團結」。「這種貿易合作旨在擴大非洲市場。我非常希望我們的願景在不久的將來能夠成為現實。」