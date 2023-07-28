梧桐妹(Angel)是賈靜雯與前夫孫志浩的長女，最近跟曹格14歲兒子Joe在IG互相轉發對方貼文，引起網友揣測兩人發展成姊弟戀，對此Joe發出黑底白字回應：「Just a friend chill」，今(28)日賈靜雯見劇中女兒王淨帶女婿回娘家，便發文「我們家應該會越來越熱鬧。」

賈靜雯28日在Instagram曬出合照，可見老公修杰楷及兩名女兒咘咘、波妞，還有在電影《瀑布》演她女兒的王淨，以及其男友曹佑寧，見到這幕情景，賈靜雯開心地說：「女兒帶女婿回娘家我們很幸福，有四位女兒」，而雖然梧桐妹未現身家中，賈靜雯仍不忘提到她：「這次少了妳」，同時標註梧桐妹的社群帳號。

除此之外，賈靜雯提及女兒們未來的姻緣，寫下：「大家慢慢來～未來～我們家應該會越來越熱鬧」，見到這段文字，網友們紛紛笑說：「果然是丈母娘看女婿越看越滿意」、「該不會過幾年靜雯就當阿嬤了吧！有這麼正的外婆，太令人羨慕了」、「越來越熱鬧意思是？期待中」、「女婿超帥，媽媽表示很可以。」

事實上，賈靜雯曾受訪表示女兒很有異性緣，未來若有了對象不會反對，梧桐妹也公開理想型男友的兩大條件，表示希望長相帥氣且個性要好，最後還開玩笑式請網友介紹對象。至於梧桐妹是否打算出道？賈靜雯表示女兒的確喜歡經營自媒體，但演藝圈並非想要就能有，對PO美照則持開放態度，只要不過度裸露便讓她自由發展。