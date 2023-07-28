2024總統大選競爭激烈，民眾黨總統參選人柯文哲過去在台北市長任內的政績，近日成為攻防議題，國民黨蔣市府態度也引人關注。民眾黨副秘書長許甫表示，台北市副市長李四川李是好人、做實事的人，但聽說李四川有不能說的壓力，民眾黨私下與李四川接觸時，李也有轉圜說自己「沒有這個意思」，但還是很奇怪為甚麼藍營的北市府會攻擊民眾黨。

許甫28日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，如果大家對民進黨執政不滿，期待政黨輪替的話，現在應該監督執政黨，如民眾黨近期針對民進黨「錢沾」(前瞻)建設議題，砲打民進黨施政不利的問題。

但許甫指出，最近常常覺得國民黨一下說要藍白合、白藍合，一下又在背後戳民眾黨。雖然侯辦執行長金溥聰澄清說「真的沒有下令要打柯文哲」，但民眾黨知道內情的狀況。比如台北市最近突然拋出很多議題，開始打柯市府以前怎麼樣，很多時候是在為市民把關，應該把砲口對向中央，包括很多藍營議員也認為要向中央討錢，結果臺北市政府卻在打民眾黨。

許甫也說，台北市副市長李四川有出來2次，「我們私底下也有跟李四川接觸，他是一個好人，也是做實事的人，底下我不敢講，但聽說他有一些不能說出來的壓力，所以他私底下也有說過『我沒有這個意思、我沒有這樣說』，有一些轉圜」，但這股力量還是讓民眾黨很奇怪，為甚麼在打民眾黨？

許甫也說，國民黨全代會上寫「政黨輪替」、「執政大聯盟」，其實與民眾黨的「聯合政府」某種程度上意念是接近的。但現在藍營內部刀刀砍向自家小雞，跟其他陣營堅壁清野的時候，未來萬一要合作，小雞之間合作的契機都沒了，大家就會覺得侯友宜只是想選到底，沒有把下架民進黨放在第一選項。