漢光實兵演習模擬台北車站遭恐怖分子襲擊，還被投置爆裂物，並劫持大批民眾，在憲兵、警察合作下，壓制恐怖分子。前立委沈富雄不禁表示，感覺好像在看「話劇」。

沈富雄28日在政論節目《少康戰情室》中表示，漢光演習一定有不少精采的部分，有媒體挑這個比較可笑的部分來討論，不夠厚道。至於演習的內容，沈富雄坦言，解放軍都已經在台北車站，抓我們老百姓，然後我們憲兵又跟解放軍一拚，又贏了，感覺好像在看「話劇」，沒什麼意思。

針對台海若衝突，前立委林郁方認為，對方應會想要佔領港口、機場，因為這是一場隔海的作戰。佔領港口，有利於運輸部隊到台灣來，做後期的補給；機場則可以讓飛機降落。漢光演習找台北車站這個地點，不太有說服力。

林郁方接著指出，真正的戰爭並不會這樣進行，這有點像是搶匪去搶銀行，挾持銀行的人，跟警察談判，你提供我多少現金、車子，然後機場準備一架飛機，就把人質一步步放掉。所以這個假想，並不是很用心做功課的結果。