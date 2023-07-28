成都世大運迎接外賓出席。（新華社）

成都世大運28日晚間在東安湖體育公園主體育場隆重開幕，亞洲代表團依舊陣容龐大，地主大陸派出411人，日本264人，南韓250人，印度239人，香港143人，新加坡112人，中華隊212人。除了地主國之外，香港代表團進場時獲得巨大的歡呼聲。

各國數千位運動員入場，中華隊以「中華台北」的字母T順序入場。嘉賓致詞後，開幕演唱大會會歌《讓我們歡樂吧》，歷屆以拉丁語或是主辦國語言演唱，2017年台北世大運使用拉丁語，本屆以混聲合唱。

接著登場的是開幕式文藝表演，以兩位徬徨前進的大學生開場，首先見到多位空中翱翔的大學生代表「青春追夢」的意象，這部分表演難度極高，總導演陳維亞表示必須借用青年專業演員完成，以耀眼的「青春之光」收尾。其次為熱舞、啦啦隊、韻律體操結合演出「青春活力」的主題，中途又轉出當地著名的「川劇變臉」，末段還變了大貓熊的臉譜，帶進下一部分的貓熊吉祥物「蓉寶」舞蹈、芙蓉花開舞蹈象徵「青春友誼」。結局以大陽光直射點燃火炬的意象，接上本屆主題曲「成就夢想」的大合唱。

中華隊29日有射擊、柔道、射箭等重點賽程，包括奧運柔道銀牌的楊勇緯，亞運混雙射擊金牌的林穎欣，都有希望為中華隊摘得獎牌。