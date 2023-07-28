「有夠丟臉！」一名男網友崩潰表示，他起初很自豪考上公務員，還驕傲地和女友爸媽炫耀，月薪有5、6萬元，認為自己高人一等，未料事後才知道，女友爸媽在傳統市場工作，他的月薪幾乎是對方的日薪，讓他覺得超震驚，感慨地說：「我這些年在公職拚死拚活，還不如別人一年努力」。

原PO在臉書粉專《靠北女友my girl》發文表示，他努力考上公務員後，覺得自己高人一等，某天受邀到女友家作客，和女友爸媽聊到職業時，他很驕傲地表示自己是公務員，月薪有5、6萬左右，女友爸一聽淡淡地說：「很上進、還不錯」，原PO一聽暗自心想，「她爸肯定覺得我這個未來女婿不簡單」。

未料，吃完飯後女友抓著原PO到房間，尷尬地說，「痾…你的月薪我爸他們1、2天就有了」，原PO一時無法理解，反問：「你們不是在市場工作嗎？市場有這麼好賺，一天就賺別人一個月薪水，別騙了」，女友這時才解釋，爸媽是傳統市場的中盤生鮮批發商，批發肉品的親戚甚至都以法拉利代步。

女友大嘆，爸爸已經很給面子，沒有和原PO多說什麼，但他還像傻瓜一樣拚命炫耀，真的很蠢。原PO當下自覺丟臉，直說想找個地洞鑽進去，這也才知道菜市場經濟不容小覷，「我這些年在公職拚死拚活，還不如別人一年努力」。

對此，網友紛紛留言，「都在讀書，社會經驗不足吧」、「基本上傳產或盤商，都深不可測」、「與現實脫節的公務人員，始終拖慢社會的進步」、「什麼時後有那錯覺公務員高人一等？」、「菜市場裡的人很多是沒時間花錢」、「有時真的別多話，不然真的很尷尬」。