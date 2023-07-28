資深男星廖峻不久前遭女網紅李伊妍指控性侵未遂，且手裡握有一線女星裸照，嚴重影響他的名譽，氣到在兒子錦德陪同下到警局報案，還找律師諮詢，決定捍衛自己的清白。怎料，官司還在處理中，廖峻兒子錦德表示證人遭騷擾，還對未指名喊話他們有很多證據，請她不要再錯下去。

廖峻兒子錦德28日早上在臉書發布限時動態，向未指名對象嚴正喊話，「請不要騷擾我方證人，不斷的錯下去，只會害死自己，也害死幫妳出氣的人，謝謝」；從字句中錦德透露廖峻的證人受到騷擾，但他最後也自信地說，「其實我們證據那麼多，也不見得需要她出面」。

錦德在臉書透露證人被騷擾，手中也握有證據反擊。（圖／摘自錦德臉書）

另外美女律師李怡貞剛好也在今（28）日分享與廖峻的合照，在彼此交換心得後，揚言會力挺他到底，更強調在資訊爆炸的世代，很多實情並非與耳聞的相符，面對惡人爛事更完全不能心軟，「準備妥當就出擊，加油」。

廖峻遭網紅李伊妍開記者會控訴，多年前遭廖峻性騷擾，還表示願意跟廖峻一起測謊；李伊妍自稱在2015年認識廖峻，對方趁工作空檔邀約見面，把她帶到公園毛手毛腳，更約她到小房間，「他掏出生殖器官叫我幫他」。但李伊妍當時被發現在記者會上一滴淚都沒掉，不少網友都直言很難相信她。

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