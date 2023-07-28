大批越南官員在COVID-19疫情期間利用救援包機接返海外公民受賄，一己之私禍殃數十萬升斗小民。法院今天判處4人無期徒刑，其中貪污最多錢的前越南衛生部官員繳回不義之財後就免死。

越南在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間一度鎖國防疫，民眾想回國只能搭乘指定救援包機，未料大批官員向業者索賄，以致民眾回國費用被拉抬到「天價」。有被害人泣訴，當時自美國回越南花了近新台幣30萬元。

越南救援包機坑殺百姓案包括官員與業者等在內共有54名被告，河內市人民法院今天做出一審宣判。越通社（VNA）報導，共4人遭判無期徒刑，案發時都具官員身分，其中包括遭檢方求處死刑的越南衛生部副部長前秘書范中堅（Pham Trung Kien）。

根據調查，范中堅的受賄金額居全案之冠，共計收受253次賄款、426億越南盾（約新台幣5600萬元）。范中堅在庭審時承認受賄，卻一度狡辯「大家都是自願給錢」，他只是收下，並未威脅企業或個人。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，河內市人民法院認為，范中堅的確犯下受賄罪，但「已真誠悔改」，還繳回422億越南盾，「不該被杜絕於社會」，基於鼓勵貪污分子繳回贓款的人道法律政策，判處范中堅無期徒刑。

其他3名被判無期徒刑的貪官包括，犯下受賄罪的前外交部領事局局長阮氏香蘭（Nguyen Thi Huong Lan）、前公安部出入境管理局官員武英俊（Vu Anh Tuan），以及犯下詐騙侵占他人財產罪的前公安部官員黃文興（Hoang Van Hung）。

至於犯下受賄罪的前越南外交部副部長蘇英勇（To Anh Dung）遭判16年，高於檢方求刑，法院認為他收受鉅款、讓人民失去信心，須從重量刑才能起震懾作用；其餘被告分別因受賄、行賄、濫用職權罪等遭判緩刑15個月至12年有期徒刑不等。

越南在2020至2021年疫情期間籌辦1000多趟救援包機，接回逾20萬滯留在62個國家和地區的公民，參與其中坑殺百姓的官員遍及外交部、公安部、衛生部等，更株連國家主席、副總理等高官下台負責，引發官場大地震。