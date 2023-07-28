日前受困於台東縣海端鄉栗松溫泉的2名年輕山友今天順利獲救。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

日前受困於台東縣海端鄉栗松溫泉的2名年輕山友今天順利獲救。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

日前受困於台東縣海端鄉栗松溫泉的2名年輕山友今天順利獲救。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

日前受困於台東縣海端鄉栗松溫泉的2名年輕山友今天順利獲救。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

栗松溫泉受困外籍男、台灣女獲救 脫困驚險畫面曝光

受颱風杜蘇芮影響，日前受困台東縣海端鄉栗松溫泉的2名年輕山友今天順利脫困，兩人25日入山紮營，回程時遇溪流暴漲無法返程而求援，台東縣消防局救難人員救援任務屢次中斷，兩人今天在救難人員協助下，終於以繩索渡溪平安獲救。

28歲英國籍男子與26歲台灣籍女性友人25日入山到栗松溫泉紮營，回程時遇溪流暴漲無法繼續前進而求援，台東縣消防局表示，經26日補給救援物資、保暖衣物後評估狀況尚暫時安全。27至28日因現場豪大雨持續且南橫台20線部份路段落石坍方、道路中斷，消防救援人員暫返回利稻分隊待命救援。

消防局27日決議暫緩執行搜救，由關山大隊密切注意現場道路搶通及雨勢情形，並擬定搜救方案及搜救計畫，配合道路搶通後規劃28日上午8點由第2梯次帶隊官，副大隊長簡肇甫率特搜分隊及鹿野分隊、關山大隊等8名支援人員再度前往救援。

今天上午 9時因滴水明隧道處道路中斷，第2梯次人員無法繼續前進。由第1梯次人員先行前往栗松溫泉溪床，並於11時30分到達，現場仍下著大雨，水勢依然湍急。消防人員先運用繩索將糧食及無線電送達受困者手中，兩人透過消防局無線電向家人報平安「爸爸、媽媽我們很平安，在山上過得很好，請你們不用擔心！」

公路局工務段今天上午11時30分搶通台20線路段，消防局第2梯次消防人員下午2時陸續到達現場，立即採用斜降方式進行救援，利用鉤環及滑輪組架設緊繃繩索至對 岸。期間溪水奔騰洶湧，甚至有大型漂流木經過，現場險象環生，消防人員不畏困難，下午4時10分先救出第1位英國籍男性遊客，隨後於4時50分也順利將另1名女性遊客救出。

台東縣消防局指出，兩人獲救後，正在台東縣警察局關山分 局利稻派出所製作筆錄，以進一步調查和釐清是否違法。若查證確實在杜蘇芮颱風警報發布禁限制公告期間，擅自進入管制區域「海端鄉栗松溫泉」溪谷河床從事登山、紮營、朔溪等危險活動，違反台東縣政府公告相關事項，對於擅闖管制區域，將依照違反災害防救法第30條相關規定，依法裁處5萬元以上25萬元以下罰鍰。