曾在美國前總統川普手下擔任10天白宮通訊主任的華爾街金融玩家安東尼．斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）受訪時表示，美國兩黨在對華政策上都應該「冷靜一下」，中美關係惡化不符合任一方的利益，認中國的崛起總體而言對世界是有益的。

據《觀察者網》報導，斯卡拉穆奇接受美媒《彭博電視》節目訪問時說，美國仍然遙遙領先於中國，但必須要承認中國的崛起總體而言對世界有益，兩黨在對華政策上都應該「冷靜一下」。在中美經貿合作上，他也樂見美國商界高層頻繁赴華「刷存在感」，同時他透露了9月將前往香港的行程。

斯卡拉穆奇是美國基金界名人，創辦了天橋資本，他曾在2017年短暫擔任過川普政府的白宮通訊主管，但上任僅10天就被白宮解職。當時美傳出他被解職是因為在入職白宮前將公司股份賣給了中國海航資本，這項交易遭到了美國外資投資委員會（CFIUS）的審查。另有說法則稱其解職與是美國政界內鬥，與陸企交易只是調查的藉口。

由於斯卡拉穆奇的天橋資本近年來在中國非常活躍，媒體詢問他如何看待眼下美國對華關係緊張。他答道，目前兩黨都認定「中國是美國最大的對手」。但中美關係持續惡化既不符合美國的最佳利益，也不符合中國乃至全世界的最佳利益。對華強硬的確是一種有效的競選手段，但實際上無益於美國消費者和就業等問題。

他指出，兩黨的對華政策都在比誰的態度更強硬，從競選角度來說這些言論很有效，但從經濟學角度來看完全不合理，「此舉不一定能為美國在消費者福祉和就業指標上提供幫助。我覺得我們需要冷靜一下。」

斯卡拉穆奇聲稱，美國體制遠比中國優越，美國國力也仍然遙遙領先於中國。無論美國喜歡與否，中國在全球製造業的地位非同一般，這一點毋庸置疑，對華關係最好不要走回頭路重返冷戰時期。從長遠角度考慮，中美應該彌合分歧。