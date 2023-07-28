結婚後薪水一定要繳給另一半嗎？一名男網友表示，本來和女友協商婚後薪水各自管理，沒想到隨著婚期越來越近，女友竟突然翻臉不認，要求他上繳薪水只領零用錢，理由是「男人有錢會作怪」，而這名男網友也不讓女方稱心如意，火速斬斷這段4年的戀情。

原PO在《匿名公社》發文透露，他和女友交往4年，曾協議結婚後薪水各自管理，因為他薪水比較多，還承諾未來會負擔所有的家用，未料在結婚前，女友突然莫名其妙反悔，直說婚後男方薪水要全數上繳，「男人身上有錢就會作怪」。

對此，原PO覺得無法接受，提出過去的協議商討，結果女友還是堅持己見，「錢她要管理，然後我領零用錢」，還威脅原PO若無法同意，乾脆不要結婚，而原PO則坦然回應，「好！那就不要結了」，兩人的多年的戀情就此畫下句點。

貼文曝光後，許多網友大讚原PO作了正確得決定，「兄弟，我稱你是一條好漢」、「觀念正確，自己有支配自己收入的權利」、「聰明！男生要好好保護自己」、「有在婚前及時止損，做得很好耶」、「取消婚禮要很大的勇氣，真的佩服」、「女的一定沒想到你會說好，會不會太高估自己了」。