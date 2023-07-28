中信銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」吳佳晏，28日在日本女子職業高爾夫次級巡迴賽「嘉實多女子賽」最終回合繳出4博蒂、零失誤表現，以3天低於標準桿15桿、總桿數201桿抱回后冠，這是她今年進軍日次巡，繼6月「優比特．靜岡新聞SBS女子賽」奪冠後贏得的第二場日次巡冠軍，也是職業生涯中的第10座冠軍。

總獎金日幣2,000萬元的「嘉實多女子賽」自7月26日起為期三天，吳佳晏首輪揮出68桿，與領先的小林光希有4桿差距，暫時並列第7；第二回合吳佳晏手感極佳，第2、3、5、6洞皆打出博蒂，鐵桿擊球的狀態很好，轉場後再抓3隻小鳥，以奪冠為目標一舉追上小林光希並列第一。最終回合吳佳晏展現強大企圖心，火力全開賺進4隻小鳥，並以總桿數201桿奪冠，抱回日幣360萬元的獎金，穩坐日次巡獎金榜后座。

吳佳晏賽後表示，前次拿下「優比特．靜岡新聞SBS女子賽」冠軍後信心大增，一如往常地抱持奪冠企圖心，最後一輪的每洞都穩定發揮，「心情上不會太緊張。」她也感謝中國信託銀行與子行日本東京之星銀行的支持，未來將持續努力。

2020年轉職業的吳佳晏，業餘時期即拿下多個職業賽事冠軍，年僅19歲的她今年至日次巡奮戰，已贏得兩冠、並在6場賽事名列前五名，她曾指出，由於日臺賽事環境不同，加上日本賽事相當緊湊，需要花時間適應球場、語言，維持體力也相當重要。在家人的陪伴下，吳佳晏逐漸適應賽事節奏，近期賽事表現出色，也結交許多選手好友，一起比賽切磋球技，期望繼續爭取好成績。

中國信託長期扶植優秀女子高球好手征戰國際舞臺，今年「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）共計14位，陣容實力堅強，其中侯羽桑、殷小雯在LPGA奮戰，程思嘉、侯羽薔、彭婕、安禾佑、林子涵等選手在Epson Tour拚戰；日本有在日巡賽打拚的盧曉晴和石昱婷、在日次巡打拚的小暮千広，丁子云、劉芃姍與張雅淳則參與女子台巡賽，中國信託銀行將持續以實際行動，支持14位女子高球好手在國際舞臺爭取最佳成績，讓世界透過高球看見臺灣。