賴清德28日到台中參加獅子會活動， 提出民進黨和平3主張。（陳淑芬攝）

民進黨總統參選人賴清德今天晚間到台中市出席獅子會活動，他在會中提出民進黨目前主張和平的3步驟是提升國防力量；與民主國家站一起發揮力量；在確保和平、尊嚴對等下，願意大家坐下來，來討論增進兩岸人民福祉。

國際獅子會300C3區今天晚間在台中市金華屋婚宴會館舉行總監等幹部就職宣誓典禮，賴清德與立法院副院長蔡其昌、台中市長盧秀燕原訂同時出席，但盧延後到場，未與賴、蔡同框，此外，還有立委張廖萬堅、莊競程及多名市議員與會。

賴清德致詞時表示，民進黨目前主張提升自己的國防戰力，與民主陣營站在一起，同時不放棄對話來達到和平，這也是目前其他國家採取的策略，他參加獅子會活動以和為貴，有感而發，希望能跟大家一起努力。

盧秀燕隨後到場致詞表示，感謝國際獅子會300C3區對市府團隊的肯定、信任，選擇在台中市籌組立案，期待未來與獅子會緊密結合團結努力，為台中市民及社會服務。