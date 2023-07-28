國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室日前透露，侯友宜接下來競選策略是勤走中南部，展現接地氣風格，而原定本週末就要前往台南市造勢，卻傳出因侯友宜「重感冒」取消行程。其實侯友宜競選團隊從723全代會後，皆未安排公開行程，一來是侯友宜身為新北市長，必須坐鎮指揮颱風，不過直到今日颱風遠離，侯友宜競選行程仍靜悄悄，引發揣測。據了解，侯友宜感冒，加上下周就要出訪日本，因此決定將本周原訂行程取消靜養。

本周杜蘇芮颱風襲台，各個總統參選人皆專注颱風動向，在海陸警期間並未安排競選行程。侯友宜身為新北市長，更必須坐鎮全心抗颱， 新北市府在26日晚間7點新增行程，讓侯友宜27日主持新北市災害應變中心第5次整備會議，不過在會中，侯友宜神色明顯疲憊，且過程中還不時打噴嚏，講話聲音也相當沙啞。各單位報告結束後，也未安排媒體受訪。

按照侯友宜過往的行程安排，每日至少會安排一場公開行程，增加媒體曝光量，但今日颱風遠離台灣，對新北市造成危害的機率甚微，民眾黨總統參選人柯文哲也開始動作，今日安排媒體聯訪行程增加曝光量，不過侯友宜仍靜悄悄，直至明日，無論是市政或競辦行程皆空盪盪。據幕僚透露，侯友宜在颱風侵台時染上感冒，由於31日就要出訪日本，因此商議後決定暫緩週末行程，讓侯友宜靜養，避免掛病號出訪，徒增憂慮。