Telegram上一則與瓦格納相關的語音訊息據稱來自普里格津（Yevgeny Prigozhin）本人，他在其中未聲稱瓦格納參與政變，但認為尼日軍方「早該（將國家）從西方殖民者手上解放出來」，並似乎有意為旗下戰士可提供的維穩服務進行宣傳。
這條昨晚發布的語音訊息指出：「尼日發生的事情只不過是尼日人民與殖民者的鬥爭。殖民者試圖將自己的生活方式和規範強加在他們身上，讓一切維持在非洲數百年前的狀態。」
「今天，他們實際上是爭得了獨立。毫無疑問，其餘的問題將取決於尼日公民與治理效率，但最重要的是：他們已經擺脫了殖民者。」
疑似是普里格津的聲音還說：「數千名瓦格納戰士有能力維持秩序並消滅恐怖分子，而且不會允許他們傷害當地居民。」
這條語音訊息是普里格津和他的手下仍在非洲活躍的最新證據。瓦格納與中非共和國等部分國家仍簽有安全協議，該組織也亟盼繼續擴張。
語音訊息發布之際，Telegram上也發布了至少2張照片，顯示普里格津在聖彼得堡（St. Petersburg）舉行的俄羅斯－非洲峰會（Russia–Africa Summit）場邊，會見一位非洲政要。
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