美國聯儲會如市場預期升息25個基點至5.25％至5.50％，並在政策聲明中上調了對經濟評估，市場則預測升息已進入末升段。中國信託投信指出，就經驗來看，升息尾端期間單壓股或債並非最佳配置，「可轉債+股+債」才是趨吉避凶的黃金配置！

中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇說，統計過去兩次美國升息循環結束時，在停止升息後投資各資產的平均報酬表現，其中「可轉債」持有2年或3年後平均報酬更達40％以上，因此在停止升息後最佳的投資組合，可以「可轉債」為主軸，股票與債券為輔的報酬黃金比例。

中國信託成長轉機多重資產基金目前採取「可轉債、投資等債、股票」五、三、二配置比重，主要透過兩項分析，決定出此優化投資組合比重，一是分析各景氣階段的總體經濟特色及當前所屬階段；二是考量各類資產在不同景氣週期下的報酬率。

楊士醇說，由於今年下半年市場仍面臨經濟下滑、通膨等多種不確定性因素，對投資人來說，「可轉債」多了轉換的權利，股價上漲時可享受可轉債選擇權價值的提升，使可轉債價格一同上漲；股價下跌時則可固定領息，並當作債券放著至到期，只要公司未違約，到期時可拿回本金。

楊士醇強調，「可轉債」兼具「股票」和「債券」的特性，可視為景氣逆風時能掌握反彈契機的首選，其似債的性質可抗跌，而與似股性質使其在市場逐漸復甦後能同時掌握反彈時機，迎來轉機。