新華社報導，何立峰表示，積極穩步推進城中村改造有利於消除城市建設治理短板、改善城鄉居民居住環境條件、擴大內需、改良房地產結構。從客觀實際看，現階段推進城中村改造困難大、矛盾多、情況複雜，要堅持問題導向和目標導向，以新思路新方式破解城中村改造裡錢怎麼用、地怎麼徵、人和產業怎麼安置等難題，探索出一條新形勢下城中村改造的新路。

何立峰指出，城中村改造是一項複雜艱巨的系統工程，要從實際出發，採取拆除新建、整治提升、拆整結合等不同方式分類改造。實行改造資金和規劃指標全市統籌、土地資源區域統籌，促進資金綜合平衡、動態平衡。必須實行淨地出讓。堅持以市場化為主導、多種業態並舉的開發運營方式。建設好配套公共基礎設施，做好歷史文化傳承保護。相關部門要抓緊完善政策體系，相關城市政府要切實履行主體責任，加強領導力量，健全工作機制，推動城中村改造工作取得實效。