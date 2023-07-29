新人77Ke 柯棨棋日前推出首張全創作專輯《Wonderland》，目前工作行程滿檔，但仍心繫實體專輯製作進度，凌晨4點和金曲裝幀設計師吳建龍一同前往印刷廠看打樣，他對此感到非常新鮮，不斷詢問實體印刷細節，並感謝團隊為他熬夜趕工，直呼：「非常期待成品。」

實體專輯將在他的個人首場音樂會前夕上架，蠟燭多頭燒的77，同時忙著宣傳和演唱會前置準備工作，工作人員提醒他演唱會結束後將舉辦簽名會，想好要如何簽名了嗎？他笑說：「已經練好簽名，請七味粉們放馬過來，一定簽好簽滿。」

柯棨棋近日宣布受到香港「維港水上音樂節」邀請，8月6日將首次前進海外演出，音樂實力受到肯定，讓他備感興奮，嗨喊：「很期待可以認識到更多的聽眾，和讓大家認識我，希望可以讓音樂帶我到更多地方，因為這是一件很特別的事情。」以前就曾經跟著家人前往香港旅遊的他，對香港並不陌生，事前先向工作人員許願，希望能一嚐想念已久的香港美食「菠蘿包」。而在得知舞台是搭建在海上時，77也笑說：「好險我不太會暈船，不用擔心暈浪問題。」

他舉辦個人首場演唱會「77Ke 柯棨棋《Wonderland》新歌元遊會」，門票將於29日正式開賣，首場演出就結合實體、線上一次推出雙版本，給足七味粉滿滿福利，實體場將在8月11日於三創生活園區5F Clapper Studio登場。線上版將連開四場，詳情請洽KKTIX售票系統。