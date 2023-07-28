烏克蘭軍自6月初朝扎波羅熱地區俄軍防線反攻已經快滿2個月，期間烏軍多次自奧雷霍夫（Orekhov）向拉博堤諾（Rabotino）發起進攻，首波德國豹2坦克正是在這個方向損失的，本週起烏軍再次投入了大量戰甲車，包含德國豹2A6坦克，本報昨天報導，過去截至昨天近30輛戰甲車遭到俄軍無人機擊毀，進攻規劃似乎太過倉促，今天（五）烏軍再度硬攻吃輛遭到俄軍各式直射武器擊毀，傷亡慘重，這種攻法看了都著急。

綜合俄羅斯國防部每日例行匯報和公開資訊情報來源28日消息，俄羅斯海軍步兵第810旅連聯繫軍事新聞社群媒體@wargonzo，他們的採訪團才剛離開，甚至還沒走遠，烏軍又發起了一次進攻，立即被俄軍擊退。

從無人機所拍攝的畫面可以清楚的看到，拉博堤諾周圍的田野上到處都是被燒毀的烏軍裝備，而且數量每天都在增加。烏軍人員更是損失慘重。

烏軍再度專注特定區域，調動預備隊和人力嘗試在拉博堤諾（Rabotino），在本週對拉博堤諾地區的進攻中，烏軍派出了本次用於本次夏季大反攻的戰略預備隊之一，第10軍的部隊參戰，而不是先前的第9軍旗下的作戰序列，這樣的輪調顯示出第9軍呈現的疲態。

文章來源： Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 28 июля 2023 г.)
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