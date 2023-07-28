烏克蘭軍自6月初朝扎波羅熱地區俄軍防線反攻已經快滿2個月，期間烏軍多次自奧雷霍夫（Orekhov）向拉博堤諾（Rabotino）發起進攻，首波德國豹2坦克正是在這個方向損失的，本週起烏軍再次投入了大量戰甲車，包含德國豹2A6坦克，本報昨天報導，過去截至昨天近30輛戰甲車遭到俄軍無人機擊毀，進攻規劃似乎太過倉促，今天（五）烏軍再度硬攻吃輛遭到俄軍各式直射武器擊毀，傷亡慘重，這種攻法看了都著急。

More Russian footage of the fighting in the Rabotino area

The film crew of the @wargonzo project did not have time to leave the vicinity of Rabotino, when the marines of the 810th brigade got in touch and reported that immediately after our departure, another attack by the AFU… pic.twitter.com/o8Y5DlxVwt — Koba (@Roberto05246129) July 28, 2023

綜合俄羅斯國防部每日例行匯報和公開資訊情報來源28日消息，俄羅斯海軍步兵第810旅連聯繫軍事新聞社群媒體@wargonzo，他們的採訪團才剛離開，甚至還沒走遠，烏軍又發起了一次進攻，立即被俄軍擊退。

從無人機所拍攝的畫面可以清楚的看到，拉博堤諾周圍的田野上到處都是被燒毀的烏軍裝備，而且數量每天都在增加。烏軍人員更是損失慘重。

The genocide of the IFV M2A2 Bradley ODS-SA near the village of Rabotino, Zaporozhye region. pic.twitter.com/EOisG1RGWR — Koba (@Roberto05246129) July 25, 2023

烏軍再度專注特定區域，調動預備隊和人力嘗試在拉博堤諾（Rabotino），在本週對拉博堤諾地區的進攻中，烏軍派出了本次用於本次夏季大反攻的戰略預備隊之一，第10軍的部隊參戰，而不是先前的第9軍旗下的作戰序列，這樣的輪調顯示出第9軍呈現的疲態。