李紫嫣2020年以女團PER6IX出道。（羅永銘攝）

李紫嫣（右）跟隊員申力安都熱愛演藝工作。（羅永銘攝）

申力安（左）、李紫嫣以「黑曜精靈」參加《未來少女》。（羅永銘攝）

李紫嫣。（羅永銘攝）

申力安（左）、李紫嫣外表實力都兼具。（羅永銘攝）

李㼈的19歲女兒李紫嫣2020年以女團PER6IX出道，可惜遇到疫情，許多活動被迫取消。她近期與申力安等成員以「黑曜精靈」加入選秀節目《未來少女》，力拼團體出道。談到家人，李紫嫣爆料爸爸李㼈懷抱過偶像夢，還曾進錄音室錄音，「我現在就像在完成他的夢想」。

李紫嫣坦言，決定參加《未來少女》時，李㼈因為擔心她壓力太大並不是很支持。她不好意思的說，節目邀約時她剛結束大學學測，「準備考試時因為壓力很大，我就邊讀書邊吃，所以我那時候變胖很多，大概有10公斤以上，是我最胖的時候」。

為了節目，她積極減肥，過程中一度減到臉頰凹下去，「爸爸有次結束台中的工作回來，看到我說瘦太多，他擔心到連續3天提醒我不要減的太過度，他怕我給自己太多壓力，也叫我得失心不要太重」。李㼈為了開導她，自爆當初進入演藝圈的初衷不是演員，「他說他想當歌手、偶像，結果想要的沒有成功，意外的遇到新的機會成為演員」。

「黑曜精靈」由伊林娛樂副董陳婉若、威剛科技董事長陳立白成立「星光瑞瑞」共同培育，成員為依沛、名慧、張瑄、采婕、紫嫣、Emma、力安、雨璇、郭郭9人，在《未來少女》中力拚勝出。《未來少女》7月29日起在TVBS首播，8月4日起，每周五晚間10點在中視頻道播出。